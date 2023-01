Tennis : Deux défaites, l’état de Rafael Nadal inquiète

La rédaction

Après s’être préparé tout l’hiver pour revenir fort, Rafaël Nadal vient d’enchaîner deux défaites de rang. L’Espagnol n’a jamais aussi mal démarré une année… Inquiétant pour la suite et l’Open d’Australie qui approche à grands pas ?

Présent en Australie pour disputer la United Cup avec l’Espagne, Rafael Nadal s’est incliné lors de ses deux premières rencontres officielles d’une saison pour la première fois de sa phénoménale carrière. De quoi semer le doute quant à l’état de forme du Majorquin, qui est tenant du titre à l’Open d’Australie qui débute dans deux semaines ?

Deux défaites pour Nadal, une première

En guise de préparation pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Rafael Nadal, actuel numéro 2 mondial, démarre sa saison en Australie pour disputer la toute nouvelle United Cup, compétition mixte disputée entre nations. Nadal a ainsi débuté son année 2023 par une rencontre face à Cameron Norrie, redoutable joueur gaucher britannique. Malgré le gain du premier set, le Majorquin a fini par s’incliner après un beau combat (3/6, 6/3, 6/4). Quelques jours plus tard, face au local australien Alex De Minaur, bis repetita. Nadal entre parfaitement dans son match mais se fait une nouvelle fois renverser par un adversaire accrocheur (3/6, 6/1, 7/5). C’est la première fois dans sa carrière que l’Espagnol commence une saison par deux défaites.

Nadal se veut rassurant avant l’Open d’Australie

Après s’être incliné face à Norrie, Nadal ne s’est pas montré alarmiste, bien au contraire. Il s’est montré optimiste quant à la suite des évènements. Et ce n’est pas son deuxième revers consécutif qui va changer la donne. Pour rappel, le taureau de Manacor est tenant du titre à l’Open d’Australie, tournoi qu’il avait remporté l’an dernier après une finale titanesque face à Daniil Medvedev. L’Espagnol, mené 2 sets à 0, avait su faire parler son expérience mais avait également fait preuve d’énormes ressources physiques pour renverser son adversaire. Son deuxième sacre en Australie après 2009, qui tenait du miracle puisque Nadal avait dû se faire opérer du pied courant 2021 et avait confié qu’il pouvait à peine marcher quelques semaines avant la reprise de la compétition.

Nadal peut-il rivaliser avec Djokovic ?

Néanmoins, la principale différence avec l’an passé est que le maître des lieux, le Serbe Novak Djokovic, grand rival de l’Espagnol et numéro 1 mondial de l’époque, n’avait pas pu participer en raison d’un schéma vaccinal incomplet. De retour, et plus en forme que jamais après la levée de sa suspension d’interdiction d’entrer sur le territoire australien, Djokovic, qui vient de gagner le Masters de Turin, semble déterminer à retrouver sa couronne et ainsi glaner un dixième titre à Melbourne, ce qui serait évidemment un record. Rafael Nadal, en manque de confiance avec six défaites au cours de ses sept dernières sorties en match officiel, pourrait-il avoir une chance de stopper le Serbe ? Pas sûr, d’autant qu’on se rappelle la finale de 2019 où Nadal, pourtant au top de sa forme, n’avait pas existé et avait dû s’incliner sèchement face à Djokovic.