Tennis : Nadal inquiet avant l’Open d’Australie ? Il répond

En grande difficulté à la United Cup, Rafael Nadal inquiète avant l'Open d'Australie. S'étant incliné à deux reprises en autant de rencontres, l'Espagnol va arriver au tournoi du Grand Chelem en manque de rythme. Néanmoins, le joueur de 36 ans préfère relativiser et ne pas tirer la sonnette d'alarme à l'approche de la compétition qui débutera le 16 janvier prochain.

À la United Cup avec l’Espagne, Rafael Nadal n’aura pas eu une préparation optimale en marge de l’Open d’Australie. Le joueur de 36 ans s’est incliné deux fois en autant de matchs face à Cameron Norrie ce samedi puis Alex de Minaur ce lundi. Résultat, l’Espagne est déjà éliminée de la compétition et Rafael Nadal va arriver à Melbourne avec un manque de rythme alors qu’il va défendre son titre et que Novak Djokovic sera présent.

«Je ne suis pas trop alarmé»

Malgré tout, Rafael Nadal refuse de tirer la sonnette d’alarme. « Je n’aime pas comparer, chaque année et chaque situation est différente, donc je m’en fiche. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car il y a un an à la même époque, il semblait impossible d’imaginer ce qui s’est passé ensuite, aujourd’hui il semble compliqué que cela se reproduise » a d’abord expliqué l’Espagnol dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«J’ai une grande marge de progression»