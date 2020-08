Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... Serena Williams dévoile ses plans !

Publié le 10 août 2020 à 14h35 par A.D.

Alors que les compétitions reprennent peu à peu, Serena Williams a confié qu'elle voulait jouer tous les tournois possibles, sans faire d'impasse.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. A l'heure de la reprise, certains joueurs décident de faire l'impasse sur des compétitions pour ne pas prendre le moindre risque. De son côté, Serena Williams se dit contre le boycott de certains tournois. Comme elle l'a expliqué lors d'une conférence de presse virtuelle, Serena Williams compte jouer partout, tant qu'il n'y a pas d'annulation.

«Je me vois tout jouer au cas où les tournois auraient lieu»