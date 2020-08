Tennis

Tennis : Stan Wawrinka fait une révélation sur l'US Open !

Publié le 8 août 2020 à 14h35 par A.D.

Stan Wawrinka ne sera pas de la partie à l'US Open. Alors que le tournoi de Washington a été annulé, le Suisse a confié que la tenue de cette compétition aurait pu le convaincre de disputer le Grand Chelem américain.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. A l'heure de la reprise, l'US Open sera le premier Grand Chelem organisé. Alors que la situation sanitaire n'est pas idéale aux Etats-Unis, plusieurs stars, dont Stan Wawrinka, ont décidé de faire l'impasse sur l'US Open. Lors d'un entretien accordé à RTS , le Suisse a reconnu que le tournoi de Washington aurait pu changer la donne pour lui.

«Si le tournoi de Washington avait été maintenu, cela aurait pu jouer sur mon choix»