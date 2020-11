Tennis

Tennis : Coronavirus, confinement... Richard Gasquet tente de relativiser

Publié le 3 novembre 2020 à 23h35 par B.C.

Alors qu'un deuxième confinement a été instauré en France il y a quelques jours, Richard Gasquet a relativisé les conditions auxquelles font face les joueurs de tennis.

Face à 16 000 sièges vides, Richard Gasquet a réussi son entrée au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Français s'est défait de Taylor Fritz en trois sets et 1h30 de jeu (6-0, 3-6, 6-3) et retrouvera ainsi Diego Schwartzman ce mercredi en seizième de finale. Alors que du public était attendu en journée du côté de l'AccorHotels Arena, le confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi dernier en a finalement décidé autrement. Ainsi, les joueurs s'affrontent dans une salle vide et sans âme, pour leur plus grand regret. Néanmoins, Richard Gasquet a tenu à relativiser cette situation compliquée à vivre.

« Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas bosser, on ne va pas pleurer »