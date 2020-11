Tennis

Tennis : La sortie forte de Rafael Nadal !

Publié le 3 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Sur le court, Rafael Nadal n’est pas du genre à laisser transparaître ses émotions. Un aspect qui peut rendre l’Espagnol assez froid, et sur lequel ce dernier est revenu dans une interview au Corriere Della Sera.

Revoilà Rafael Nadal ! Depuis son sacre à Roland-Garros, le Majorquin n’avait pas refait son apparition sur les courts. Ce mercredi, il fera son retour à la compétition au 2e tour du Masters 1000 de Paris, face à son compatriote Feliciano Lopez. Après avoir remporté sa 13e coupe des Mousquetaires, le taureau de Manacor a multiplié les apparitions dans la presse, livrant de précieux témoignages sur sa personne. Après s’être exprimé sur sa routine et son état de forme dans une interview accordée au Corriere Della Sera , le numéro 2 mondial s’est également livré sur ce qu’il laisse paraître aux yeux de ses adversaires.

«Je ne me suis jamais permis d’intimider un adversaire»