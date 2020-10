Tennis

Tennis : Coronavirus, confinement... La terrible sortie de Benoit Paire !

Publié le 28 octobre 2020 à 17h35 par B.C.

En difficulté sur le circuit, Benoit Paire reconnaît que le confinement en France l'a empêché de repartir sur de bonnes bases en cette fin d'année.

La saison 2020 semblait prometteuse pour Benoit Paire, mais elle s'est transformé en cauchemar. Suite à l'arrêt des compétitions pour limiter la propagation du coronavirus, le Français a dû se résoudre, comme les autres joueurs, à patienter jusqu'à l'été pour la reprise. Le retour sur les courts ne s'est toutefois déroulé comme prévu puisque Paire a été testé positif au Covid-19, l'empêchant de disputer l'US Open, et a enchaîné les mauvais résultats, ne remportant qu'une seule rencontre au premier tour de Roland-Garros. Interrogé par le site Ubitennis , le Français reconnaît que le confinement a totalement plombé son année 2020.

« Le confinement total que nous avons vécu en France a tout changé »