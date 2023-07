Tennis : Ce Français qui pourrait être rattrapé par les instances

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Révélation de l'édition 2020 de Roland-Garros, où il avait atteint les huitièmes de finale à la surprise générale, Hugo Gaston a 22 ans et a progressé depuis. Sur le terrain, en revanche, son attitude interroge ces derniers mois puisque plusieurs polémiques ont vu le jour le concernant, à commencer par un manque clairement de fair-play.

58ème mondial à son meilleur, il y a pile un an, Hugo Gaston a un peu souffert depuis. En termes de résultats, il a baissé au classement, sortant du top 100 et ses récentes polémiques n'ont pas joué en sa faveur. Loin des radars du circuit ATP, le Français s'est refait la cerise en Challenger avant de replonger cette semaine. Un grand talent qui pourrait être gâché par ces petites péripéties.

Nouvelle polémique

Il avait tout pour sourire à nouveau. Après sa défaite en qualifications de Wimbledon, Hugo Gaston a choisi de retrouver le circuit Challenger pour retrouver de la confiance. Ces deux dernières semaines, il a enchaîné deux titres en Roumanie et en Italie, s'imposant face à de solides adversaires. Pour sa troisième semaine de compétition consécutive, il défiait l'Argentin Trungelliti mardi soir pour son entrée en lice à Vérone. Le match a été animé entre les deux joueurs qui ont connu quelques tensions et finalement, le Français a décidé d'abandonner lorsque son adversaire menait 5/2 40-0 dans le troisième set. Une attitude qui fait beaucoup parler depuis sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprenant pas ce geste. En effet, il n'avait qu'à se positionner et balancer son dernier retour pour terminer ce match...

Les affaires s'enchaînent

Il y a quelques mois, Hugo Gaston faisait déjà parler de lui pour son comportement antisportif. A Madrid en avril dernier, il a reçu une énorme amende de 144 000 euros pour avoir volontairement laissé tomber une balle de sa poche avant le smash de son adversaire pour espérer rejouer le point. Cette "conduite antisportive" a été lourdement pénalisée car l'ATP a déjà remarqué des antécédents. Voilà donc une nouvelle casserole qui ne va pas redorer son image.

De chouchou du public à joueur décevant

Immense surprise en 2020 à Roland-Garros, où il avait atteint les huitièmes de finale, forçant Dominic Thiem à disputer un cinquième set, Hugo Gaston avait tapé dans le cœur du public. Trois ans plus tard, et des polémiques qui s'enchaînent, son statut de chouchou du public a été largement entaché. A 22 ans, il pourrait même recevoir une nouvelle sanction de l'ATP.