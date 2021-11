Tennis

Tennis : Benoît Paire annonce la couleur pour la prochaine saison !

Publié le 28 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

46ème mondial, Benoît Paire espère retrouver son niveau la saison prochaine et atteindre son meilleur classement.

Ancien membre du Top 20 (18ème en 2016), Benoît Paire a vécu un début de saison compliqué. Le joueur français avait enchaîné les défaites avant de se reprendre en deuxième partie de saison. Agé de 32 ans, l’Avignonnais avait notamment atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Aujourd’hui 46ème au classement ATP, Benoît Paire, qui disputait les Interclubs, espère réaliser un bon début de saison 2022 et intégrer le Top 20.

« Je dois retrouver mon classement et le top 20 dès 2022 »