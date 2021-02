Tennis

Tennis : Barça, contrat, 555M€... Rafael Nadal vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 11h35 par A.D.

Selon la presse espagnole, le contrat de Lionel Messi, qui avoisinerait les 138M€ annuels, serait à l'origine des problèmes financiers du FC Barcelone. Alors que La Pulga est pointée du doigt ces derniers jours, Rafael Nadal a tenu à prendre sa défense.

El Mundo a fait une révélation ce dimanche qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, Lionel Messi aurait signé un contrat à hauteur de 138M€ annuels, soit 555 237 619€ au total, en 2017. « Un contrat pharaonique qui ruine le Barça » , comme l'a précisé le média espagnol. Alors que cette information a créé la polémique, Rafael Nadal a tenu à mettre les choses au clair. Pourtant supporter du Real Madrid, le numéro 2 mondial au classement ATP a pris position et s'est rangé du côté de Lionel Messi, expliquant que la star argentine n'était pas responsable des caisses du FC Barcelone.

«Messi facture ce que le club est prêt à lui payer»