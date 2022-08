Tennis

Tennis : Avant l'US Open, Benoît Paire est en plein cauchemar

Publié le 15 août 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Quart de finaliste à Cincinnati la saison dernière, Benoît Paire ne réalisera pas de prestations similaires cette année. En grande difficulté depuis plusieurs mois, le Français a été contraint à l'abandon lors du premier tour des qualifications et ne participera pas à ce Masters 1000. Un forfait lourd de conséquences pour le tricolore, qui ne cesse de reculer au classement ATP.

La période du Covid-19 n'a pas fait du bien à Benoît Paire. Lassé d'évoluer dans des stades sans vie en raison des restrictions sanitaires, le joueur a perdu le fil de sa carrière, même si quelques coups d'éclats lui ont redonné le sourire ces derniers mois. A pareil moment la saison dernière, le Français avait retrouvé des couleurs au Masters 1000 de Cincinnati. Paire avait atteint les quarts de finale, battant des joueurs bien mieux classés comme Denis Shapovalov ou encore John Isner. Stoppé par Andrey Rublev, le natif d'Avignon espérait rééditer son exploit en 2022. Mais en souffrance, il ne s'est même pas qualifié pour le tableau principal.

Tennis : Le cauchemar continue pour Benoît Paire https://t.co/Mbv4s0GHV0 pic.twitter.com/qAtGRHgl5Q — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Benoît Paire contraint à l'abandon

Opposé au premier tour des qualifications à l'Australien Thanasi Kokkinakis, Benoît Paire a été contraint de déclarer forfait après avoir perdu le premier set au tie-break (7/6 3/1). Touché à une épaule, le joueur n'a pas traîné aux Etats-Unis. Sur les réseaux sociaux, il a publié une photo de son billet d'avion. De retour en France, le tricolore devrait passer des examens afin de connaître la nature exacte de sa blessure. Une mauvaise nouvelle pour Paire, qui enchaîne les défaites en 2022. Et cela se ressent au classement ATP.

163ème au classement ce lundi, Paire est rentré en France

18ème à son meilleur en janvier 2016, Benoît Paire ne figure plus dans le Top 100 depuis quelques jours. Et sa défaite au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Cincinnati va l'enfoncer un peu plus dans les profondeurs du classement. Dans l'incapacité de défendre les 180 points obtenus la saison dernière, le Français est virtuellement 163ème. Un classement qui ne lui permettra pas d'accéder aux tournoi du Grand Chelem, mais aussi aux tournois ATP. Sans invitation de la part des organisateurs, Paire sera contraint de passer par la case Challengers, l'échelon de tournois inférieur.

