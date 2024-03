Tennis : Arthur Fils pète les plombs, il fait le bilan de son mois de février

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours présent dans le top 50 du classement ATP, Arthur Fils a choisi de passer le mois de février sur terre battue en Amérique du Sud. Le Français voulait se préparer au mieux afin de prendre des repères pour les grands événements à venir sur cette surface, Roland-Garros bien sûr mais aussi et surtout les Jeux olympiques qui se dérouleront au même endroit. Malheureusement, il repart avec 1 seul match gagné en trois tournois et quelques doutes...

Révélation française de l'année 2023 sur le circuit ATP, Arthur Fils a décidé à 19 ans de faire des choix forts pour la suite de sa carrière. Le Français a recruté deux entraîneurs de renom pour l'aider à construire sa saison sur la terre battue en 2024. Le début de la saison n'est pourtant pas très impressionnant à l'image de son mois de février dont il ressort un peu déçu et il où aurait même pu être disqualifié.

Bilan maigre

Sorti d'entrée à Buenos Aires par un bon joueur de terre, Dusan Lajovic, Arthur Fils a ensuite subi une sacrée désillusion en s'inclinant face au jeune Joao Fonseca, 17 ans seulement, à Rio. C'est après cette étape que le Français a fait part de sa situation alors que les critiques ont commencé à fuser. A Santiago, il a tout de même réussi à gagner un match avant de perdre en quarts de finale. « Le bilan sur la tournée n’est pas bon. J’espère que tout le boulot sur terre va finir par servir. Pour l’instant je ne vois pas trop en quoi il va être utile, mais bon, on apprend plus de ses défaites que de ses victoires, paraît‐il… » dit-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Les esprits s'échauffent

Malgré son jeune âge, Arthur Fils affiche des ambitions très élevées et parfois quand les choses ne marchent pas bien pour lui, il se laisse un peu submerger par ses émotions. Lors de son quart de finale à Santiago, le Français s'est énervé face au superviseur du tournoi pour se plaindre de l'état déplorable du court, le tout en criant. Quelques heures avant l'épisode Rublev, la séquence a fait parler sur les réseaux sociaux. « Je tenais à m’excuser pour mon énervement d’hier, ce n’est pas un bon comportement. Pour tout clarifier, je n’étais pas énervé par les mauvais rebonds sur le terrain. Cela peut arriver n’importe où. J’étais surtout inquiet à cause d’une blessure ressentie pendant le match à cause de l’état du terrain » s'exprime-t-il.

Mauvaise dynamique ?