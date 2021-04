Tennis

Tennis - Roland-Garros : La FFT sort du silence après les annonces du gouvernement !

Publié le 2 avril 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 14h36

Ce mercredi, le gouvernement a de nouveau mis en place un confinement national pour contrer l’épidémie de la Covid-19. Des mesures qui n’arrangent pas les affaires de la FFT alors que le tournoi de Roland-Garros doit se tenir dans quelques semaines.

Les nouvelles mesures du gouvernement pour contrer l’épidémie de la Covid-19 en France ne vont pas en arranger plus d’un. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi avoir mis en place un nouveau confinement national. Pour l’heure, la durée n’est que de quatre semaines. Mais l’inquiétude est grande au sein de la Fédération Française de Tennis (FFT) à propos de l’organisation de Roland-Garros, qui doit se tenir entre le 23 mai et le 6 juin. Pour le moment, les mesures de l’État ne devraient pas avoir d’impact sur le tournoi du Grand Chelem, qui avait déjà été reporté l’année dernière à cause du Coronavirus. Cependant, Gilles Moretton prévoit quand même le coup.

« Si on nous annonce un confinement général pendant deux mois, on sera forcément amenés à prendre des mesures »