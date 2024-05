Roland-Garros : Il annonce du très lourd pour Alcaraz

Jean de Teyssière

Roland-Garros est très ouvert cette saison avec l'élimination précoce, mais attendue, de Rafael Nadal dès le premier tour. La condition physique de Novak Djokovic soulève aussi de nombreuses questions et de nombreux joueurs pourraient remporter leur premier tournoi du Grand Chelem, sur terre battue. Carlos Alcaraz en fait partie et pour John McEnroe, il est promis à un avenir radieux.

A 21 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté deux titres du Grand Chelem. A son âge, seul Rafael Nadal avait déjà remporté un Grand Chelem, en 2005 à Roland-Garros. En 2022, Alcaraz triomphe à l'US Open avant de terrasser Novak Djokovic à Wimbledon, pourtant promis à la victoire. Roland-Garros sera la prochaine cible de l'Espagnol.

«Je vois que ça n'a pas été aussi ouvert depuis plus de 20 ans déjà»

Dans une interview accordée à L'Equipe , la légende du tennis, John McEnroe, se réjouit du suspens qui entoure Roland-Garros cette année : « Je vois que ça n'a pas été aussi ouvert depuis plus de 20 ans déjà. Il devrait y avoir pas mal de joueurs qui se disent "enfin !" Parce ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu quand Björn (Borg) a gagné tous ces Roland-Garros, même si je suis arrivé un peu plus tard. C'était presque impossible de le battre sur terre battue, ce qui est devenu le cas évidemment avec Rafa un peu plus tard. Cette situation inhabituelle, conjuguée à une sorte de relève de la garde, avec Alcaraz - est-ce que son bras va tenir -, Sinner et sa hanche, Djokovic et sa tête... Donc d'un certain côté, c'est vachement excitant. Et on a un tableau masculin plus imprévisible que le tournoi féminin. Si Iga Swiatek ne gagne pas, elles ne sont qu'une ou deux à pouvoir lui succéder. »

«Alcaraz ? Je n’ai jamais vu un joueur aussi fort à cet âge‐là»