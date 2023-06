C'est historique, il a détrôné Nadal avant Roland-Garros

Amadou Diawara

Sacré à l'US Open au mois de septembre, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire à 19 ans, 4 mois et 6 jours. Le prodige espagnol a d'ailleurs dépassé son compatriote Rafael Nadal, qui a atteint la plus haute marche du podium au classement ATP à 22 ans et 76 jours.

Finaliste du dernier US Open en septembre, Carlos Alcaraz (20 ans) a réussi l'exploit de remporter la finale face à Casper Ruud. Sacré pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem, le prodige espagnol s'est, dans le même temps, offert la place de numéro un mondiale, et ce, à seulement 19 ans, 4 mois et 6 jours. Avant de tenter de détrôner Rafael Nadal à Roland-Garros - que Novak Djokovic a finalement remporté cette année - Carlos Alcaraz est parvenu à atteindre la plus haute marche du podium au classement ATP plus tôt que lui.

Alcaraz fait mieux que Rafael Nadal

Devenu numéro un mondial à 19 ans, Carlos Alcaraz fait mieux que son compatriote espagnol Rafael Nadal (37 ans). En effet, le Majorquin a pris la première place du classement ATP en aout 2008, alors qu'il avait 22 ans et 76 jours. Ce qui fait de lui le 10ème joueur le plus précoce, tandis que Carlos Alcaraz est désormais le recordman absolu.

Alcaraz bat un record de précocité

Avant Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, Lleyton Hewitt (42 ans, Australie) est devenu numéro un mondial à 20 ans et 268 jours en 2001. En novembre 2000, c'est Marat Safin (43 ans, Russie) qui s'est illustré, en atteignant la plus haute marche du podium au classement ATP, et ce, alors qu'il avait 20 ans et 298 jours. En 1980, John McEnroe (64 ans, Etats-Unis) a réalisé cet exploit à 21 ans et 16 jours, tandis que son compatriote Andy Roddick (40 ans) l'a fait à 21 ans et 65 jours le 3 novembre 2003. Lors de l'année 1977, Björn Borg (67 ans, Suède) s'est emparé de la première place du classement ATP à 21 ans et 78 jours et le 10 février 1992, Jim Courier (52 ans, Etats-Unis) en a fait de même à 21 ans et 177 jours. Enfin, on peut également citer Pete Sampras (51 ans, Etats-Unis), devenu numéro un mondial en 1993 à 21 ans et 243 jours, et Jimmy Connors (70 ans, américain) en 1974 à 21 ans et 330 jours.