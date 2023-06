La retraite pour Djokovic, il fait une annonce troublante

Pierrick Levallet

Vainqueur à Roland-Garros, Novak Djokovic compte 23 titres du Grand Chelem dans son palmarès. Il pourrait en avoir un de plus avec Wimbledon d'ici quelques semaines et prendre la direction d'un Grand Chelem calendaire historique. Néanmoins, Boris Becker estime que Nole pourrait bien se questionner sur son avenir après le tournoi de Londres, surtout en cas de nouveau sacre.

Recordman du nombre de sacres en tournoi du Grand Chelem suite à sa victoire à Roland-Garros, Novak Djokovic continue de dominer le monde du tennis. Ayant remporté l’Open d’Australie et les Internationaux de France, le Serbe se dirige vers Wimbledon avec l’objectif de porter son total à 24 titres et prendre le large sur Rafael Nadal. Il pourrait par la même occasion prendre le chemin d’un Grand Chelem calendaire historique.

Djokovic surpasse Nadal, il fait une prédiction inquiétante https://t.co/x6ky3WNlMf pic.twitter.com/5eWxqiUpnx — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«Le gars veut battre les records»

Et il y a quelques jours, Boris Becker avait donné un précieux conseil à Novak Djokovic à l’approche de Wimbledon. « Ce serait une erreur, de sa part, de rendre son objectif de Grand Chelem évident dès maintenant, parce qu'on sait ce qui s'est passé la dernière fois : il en avait gagné trois, il est arrivé en finale du quatrième et n'a pas pu supporter la tension à son paroxysme. C'est la raison pour laquelle il devrait uniquement se concentrer sur Wimbledon. Le gars veut battre les records. Je ne sais pas lequel d'ailleurs il peut encore battre, le Grand Chelem calendaire est peut-être le seul encore extraordinaire » expliquait-il.

Boris Becker craint une retraite pour Djokovic après Wimbledon