Roger Federer s’essaye à un nouveau sport !

Fraîchement retraité, Roger Federer ne reste jamais très loin d’une raquette de tennis. Récemment, il a été aperçu en train de s’essayer à un sport pas vraiment très éloigné de celui qu’il a dominé de la tête et des épaules pendant 15 ans. Une idée de reconversion pour le Suisse ?

Alors qu’il a pris sa retraite il y a quelques mois seulement, Roger Federer fait toujours beaucoup parler de lui. Le Suisse, qui a refusé une invitation pour assister à l’Open d’Australie cette année, a récemment été vu en train de jouer au padel. Ce « nouveau » sport, qui commence à prendre une grande ampleur partout dans le monde, est un mélange de tennis et de squash notamment. Très ludique, ce sport déchaîne les foules depuis quelques années et Federer pourrait donc changer de raquette…

Un nouveau sport qui suscite l’intérêt

Si c’est un Mexicain qui est à l’origine de ce nouveau sport, le padel s’est vraiment développé en Espagne ces dix dernières années et attire beaucoup de monde. Il se joue sur un court plus petit que le tennis (20m x 10m), encadré de murs et de grillages. La raquette est également différente du tennis et le padel est un jeu très stratégique où il faut avoir un beau toucher pour être efficace. A noter que contrairement au tennis, on peut s’aider de notre environnement pour jouer, c’est-à-dire faire rebondir la balle contre le mur pour la renvoyer.

Wow, this guy could become a good padel player!!! #Federer pic.twitter.com/ocIv68WREF — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 8, 2023

Une reconversion possible ?

Visiblement touché par sa retraite prise en septembre dernier, Roger Federer fait quelques infidélités au tennis depuis quelques mois. Absent du tournoi de Bâle où une grande cérémonie en son honneur se préparait, le Suisse a même décliné l’invitation de l’Open d’Australie cette année. Souhaitant rester proche de sa famille pour en profiter, le Maestro, en vacances à Dubaï, a montré ses belles dispositions dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L’occasion peut-être de débuter une nouvelle carrière…