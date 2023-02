Nick Kyrgios encore blessé, c'est fini pour lui ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Phénomène dans le monde du tennis depuis des années, tant bien pour ses coups de génie que pour ses excès de colère, Nick Kyrgios a réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2022. L'Australien a connu sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon et a fait son retour dans le top 20, ce qui laissait présager d'une belle suite.

Enfant terrible du tennis depuis qu'il a débarqué sur le circuit, Nick Kyrgios n'a jamais fait les choses comme tout le monde. A 27 ans, il n'a tout de même pas énormément joué au plus haut niveau, lui qui s'est parfois contenté de jouer là où il en avait envie. L'Australien a par exemple souvent mis de côté la terre battue, une surface qu'il n'apprécie pas du tout et bien sûr il ne le cache pas. Mais il pourrait bien retrouver cette surface en 2023, pour sa première apparition de l'année.

Une blessure crève-cœur

Alors qu'il semblait être revenu à un niveau intéressant, Nick Kyrgios était forcément attendu en 2023 pour savoir ce qu'il allait être capable de faire. Très attendu chez lui, en Australie, pour le premier Grand Chelem de l'année, le 19ème mondial avait dû renoncer en raison d'une blessure au genou gauche. « Je suis détruit psychologiquement » avait-il alors déclaré après l'annonce de son forfait, lui qui aurait pu compter sur cette édition 2023 pour faire son meilleur parcours à domicile.

Kyrgios au cœur d’un nouveau scandale, il plaide coupable https://t.co/3ozSbeo5sZ pic.twitter.com/DfDVi3bSmI — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Absent en mars

Alors qu'il a disputé son dernier match sur le circuit en octobre dernier à Tokyo, Nick Kyrgios ne fera pas son retour à Indian Wells prochainement, comme on pouvait s'y attendre. L'Australien n'est pas suffisamment remis de son opération et a déjà déclaré forfait pour les deux premiers Masters 1000 de l'année, Indian Wells donc, mais aussi Miami. Autant dire qu'on ne sait pas encore où on le retrouvera...

Retour... sur terre ?