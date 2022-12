Nadal prépare son ultime come-back…

La rédaction

S’il pense à prendre sa retraite prochainement, Rafael Nadal semble aussi vouloir frapper un grand coup une dernière fois. Durant les fêtes, l’Espagnol s’est préparé pour revenir à son meilleur niveau et laisser les pépins physiques de côté.

Alors que les déclarations concernant sa retraite se sont multipliées ces dernières années, Rafael Nadal sera bien de la partie en 2023 si tout va bien. Dans à peine trois semaines, l’Espagnol devra déjà défendre son titre à l’Open d’Australie, acquis au terme d’une bagarre exceptionnelle avec son corps. Et il n’est pas près de lâcher l’affaire pour refaire le coup.

Une course contre la montre

Conscient qu’il ne lui reste plus énormément de temps pour continuer à briller au plus haut niveau, le Majorquin fait tout pour retrouver le niveau qui était le sien durant la première moitié de l’année, lui qui vient tout juste d’accueillir son premier enfant il y a quelques semaines.

Pas de date connue pour sa retraite

Si la retraite est de plus en plus souvent évoquée côté espagnol, Rafael Nadal ne sait pas encore dans quelles conditions il veut que sa carrière se termine. Mais c’est sûrement l’heure du dernier retour sur le circuit, après tant d’années passées à souffrir des blessures.



Lassé en mai dernier, le vainqueur de 14 Roland-Garros avait été très clair : s’il a trop mal, il arrêtera. Interrogé récemment, Rafael Nadal ne veut pas trop penser à la suite : « Je ne visualise pas la mienne pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du genre à essayer de deviner, prédire ou préparer l'avenir. Je sais que ce moment est plus proche qu'il ne l'était l'an dernier ou il y a deux ans. C'est de la pure logique. Et j'aimerais que ce soit sur un court de tennis ».

« Je suis prêt à mourir »