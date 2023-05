Nadal, Alcaraz... Cette légende du tennis est enchantée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Peut-être le meilleur joueur de l'histoire du tennis avant l'émergence du Big 3, Björn Borg a eu le temps de remporter 6 fois Roland-Garros et 5 fois Wimbledon dans sa très courte carrière. Le Suédois reste toujours proche du monde du tennis à l'heure actuelle en étant par exemple capitaine de la Team Europe lors de la Laver Cup. Présent à Madrid la semaine dernière pour assister au sacre de Carlos Alcaraz, il a rendu un bel hommage au jeune Espagnol, ainsi qu'à celui qui a battu tous ses records à Paris...

Véritable légende du tennis entre les années 1970 et le début des années 1980, Björn Borg est un joueur qui a enchanté plusieurs générations et il reste aujourd'hui très apprécié. Le Suédois se fait plutôt discret d'habitude mais Eurosport a réussi à l'interroger sur la situation actuelle de Rafael Nadal et l'émergence d'un nouveau champion, Carlos Alcaraz.

Des doutes pour Rafa

Avant l'arrivée de Rafael Nadal, c'est Björn Borg qui possédait les plus grands records à Roland-Garros. Le Suédois a depuis été largement effacé des tablettes mais il n'est pas du tout rancunier. « Rafa est un bon ami. Je sais qu’il a un peu de mal avec son corps. Je le sais depuis longtemps. Malheureusement, il ne jouera pas à Rome, mais nous voulons le voir à Roland‐Garros. S’il n’est pas en forme, il ne jouera pas. Mais Rafa est Rafa, c’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. J’espère qu’il jouera à Roland‐Garros » a-t-il déclaré.

Alcaraz déjà sans faille ?

Comme tout le monde, Björn Borg a vu l'explosion au plus haut niveau de Carlos Alcaraz l'année dernière et il a forcément été bluffé par ce nouveau champion. « Après cette semaine, il sera le numéro un mondial et je pense qu’il le restera pendant de nombreuses années. La façon dont il joue, la façon dont il se déplace, j’aime l’ensemble de son jeu. Il n’a pas de faiblesses » avertit-il. Pour lui, le règne d'Alcaraz ne fait que commencer...

Enchaînement sans problème ?

Habituellement, on peut tout de même s'inquiéter pour Carlos Alcaraz lorsque les tournois s'enchaînent. L'Espagnol a souvent été gêné par les petites blessures et l'année dernière, il avait faix le choix de zapper Rome après avoir gagné Barcelone et Madrid. Cette fois, pas de pause et il arrivera même à Roland-Garros dans le fauteuil de numéro 1 mondial.