Masters : Djokovic, Sinner, Rune… Les scénarios possibles

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, c’est la cinquième journée du Masters 2023 et il est l’heure de connaître les premiers qualifiés pour les demi-finales. Après Daniil Medvedev qui a validé sa place mercredi dans le groupe rouge, le groupe vert est encore indécis entre Jannik Sinner, Holger Rune et Novak Djokovic. Malgré ses deux victoires, l’Italien n’est pas encore sûr d’être qualifié. Enfin, c’est Hubert Hurkacz qui remplacera Stéfanos Tsitsipas puisque le Grec a abandonné au bout de trois jeux face au Danois, blessé au dos.

Nous connaîtrons bientôt les affiches des demi-finales du Masters. Ce jeudi, Novak Djokovic affrontera Hubert Hurkacz dans l’objectif de réussir à se qualifier. Le Polonais, tout frais comparé au Serbe qui a disputé deux combats de plus de trois heures, jouera surtout pour tenter de gagner 200 points supplémentaires et un peu plus d’argent. Ensuite, la rencontre entre Jannik Sinner et Holger Rune sera forcément décisive.

Sinner presque qualifié

En réussissant à battre Stéfanos Tsitsipas en deux sets et Novak Djokovic en trois sets, Jannik Sinner est très bien positionné pour poursuivre l’aventure. L’Italien validera presque automatiquement sa qualification en gagnant une manche face à Holger Rune. C’est malgré tout le Danois qui reste sur deux victoires en deux confrontations face à l’Italien. Quoi qu’il arrive, une victoire de Jannik Sinner qualifierait automatiquement Novak Djokovic, quel que soit le résultat du match de ce dernier. Mais c’est bien le Serbe qui ouvrira le bal ce jeudi.

Tennis : Quiz sur la saison de Stefanos Tsitsipas, forfait pour le Masters https://t.co/fkGVMfNHvQ pic.twitter.com/xSP23XNywQ — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Djokovic facile ?

Même s’il est passé proche de la défaite pour son entrée en lice et s’est incliné ensuite, Novak Djokovic part largement favori pour affronter Hubert Hurkacz. Malgré la rapidité de la surface, un avantage pour le service du Polonais, le numéro 1 mondial a toujours battu Hurkacz même si celui-ci a parfois donné du fil à retordre, à Wimbledon cette année notamment. En 6 confrontations, le Serbe a toujours gagné mais il part tout de même avec 6 heures de tennis dans les jambes. Le scénario le plus probable reste tout de même une victoire en deux sets, ce qui lui permettrait quasiment d’assurer sa place en demi-finales.

Rune pour créer la surprise ?

Pour Holger Rune, les choses sont un peu plus compliquées : le Danois doit absolument gagner pour espérer avoir une chance. S’il bat Jannik Sinner en deux sets, il pourrait éliminer Novak Djokovic si ce dernier n’a pas remporté son match en deux sets et sortirait dans ce cas-là l’Italien du tournoi. Une victoire en 3 sets le qualifierait en tant que premier du groupe également mais encore une fois, si Novak Djokovic gagne en deux sets, alors il faudra départager les trois hommes au pourcentage de jeux gagnés. Autrement dit, on est encore loin de connaître les qualifiés dans ce groupe.