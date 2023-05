Lionel Messi approché avant Roland-Garros, il n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, les Laureus Worlds Sport Awards avaient lieu à Paris. Lionel Messi a notamment été élu sportif de l’année, tandis que Carlos Alcaraz a pour sa part obtenu le prix de la révélation. A quelques jours de Roland-Garros, l’Espagnol n’a pas caché sa joie à l’idée de pouvoir rencontrer le septuple Ballon d’Or du PSG à cette occasion.

Alors que Roland-Garros ouvre ses portes le 22 mai, Carlos Alcaraz a fait un premier passage dans la capitale en début de semaine à l’occasion des Laureus Worlds Sport Awards , soirée au cours de laquelle Lionel Messi a été doublement récompensé, élu sportif de l'année et membre de l'équipe de l'année après le sacre de l’Argentine en Coupe du monde. Une soirée particulière pour l’ex-numéro 1 mondial, rencontrant pour la première fois la superstar du PSG.

When Carlos met Leo 🤩 Can’t get enough of this moment!@LaureusSport | #Laureus23 | #OnlyAtLaureus | @carlosalcaraz pic.twitter.com/XLyutV0gmw — ATP Tour (@atptour) May 9, 2023

Quand Alcaraz rencontre Messi

Une rencontre captée par les caméras et qui a fait le tour du monde, alors que Carlos Alcaraz a pour sa part remporté le prix de la révélation sportive de l'année suite à ses exploits sur les courts de tennis, avec notamment un sacre à l'US Open. Sur le tapis rouge, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas caché sa joie à quelques secondes de serrer la main de Lionel Messi.

« Je dois reconnaître que c’est assez fou de le voir ici »