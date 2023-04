Il fait une déclaration hallucinante sur Nadal

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Roland-Garros approche et le Masters 1000 de Monte-Carlo va permettre à tout le monde de se préparer au mieux sur terre battue. Rafael Nadal, qui était très attendu, sera absent, encore trop juste physiquement. En revanche, Stefanos Tsitsipas sera bien là, il en a profité pour lâcher une déclaration qui fera plaisir à l’Espagnol.

A quelques semaines de Roland-Garros, le Masters 1000 de Monte-Carlo reprend ses droits. Et sans surprise, Rafael Nadal n’y sera pas, lui qui est encore trop juste physiquement. L’Espagnol continue sa rééducation et espère forcément être apte pour disputer la quinzaine parisienne, son objectif suprême. Son absence ouvre donc la porte aux autres outsiders pour ce Masters 1000, notamment Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas fait partie des favoris à Monte-Carlo

Le Grec, finaliste de Roland-Garros en 2021 contre Novak Djokovic, a toujours été un client sur terre battue. Tsitsipas n’a toujours pas remporté de Grand Chelem et Roland-Garros pourrait être le premier. En attendant, à seulement 24 ans, Stefanos Tsitsipas a encore le temps de voir venir mais le plus tôt sera le mieux pour lui. Avant de lancer ce Masters 1000 de Monte-Carlo, il est revenu sur son plaisir de retrouver la terre battue… et l’absence de Rafael Nadal.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

«Pour se comparer à Nadal ici, il faut venir d’une autre planète»