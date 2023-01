Djokovic, Nadal... Le «meilleur joueur du monde», c'est lui

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’un Open d’Australie éblouissant, Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas en finale ce dimanche. En cas de victoire, le Serbe égalera Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem remportés. Malgré tout, pour Boris Becker, Novak Djokovic est déjà « le meilleur joueur du monde ».

Novak Djokovic est à un match de recoller au palmarès en Grand Chelem de Rafael Nadal. En cas de victoire dimanche face à Stefanos Tsitsipas, le Serbe aura remporté 22 tournois majeurs, soit autant que l’Espagnol, éliminé dès le deuxième tour de cet Open d’Australie. Une opportunité exceptionnelle pour Novak Djokovic qui, la saison dernière, avait dû faire l’impasse sur la quinzaine australienne et l’US Open en raison de son refus de se vacciner.

Djokovic doit vaincre Tsitsipas

Revenu à son meilleur niveau, Novak Djokovic devra faire tomber Stefanos Tsitsipas qui cherche lui à remporter son premier titre du Grand Chelem. Gêné sur cet Open d’Australie par quelques problèmes physiques, Djokovic est toujours aussi serein sur le court. Boris Becker voit les choses de la même manière, il considère même le Serbe comme « le meilleur joueur du monde ».

Novak Djokovic is a machine. pic.twitter.com/4QfK5jMuM5 — US Open Tennis (@usopen) January 27, 2023

«Il est surmotivé»