Une victime de Djokovic raconte son calvaire

La rédaction

Lors des trois derniers tours de cet Open d'Australie 2023, Novak Djokovic a été particulièrement impressionnant. Impitoyable, il n'a pas concédé le moindre set face à des adversaires pourtant redoutables (Alex de Minaur, Andrey Rublev et Tommy Paul). Le Serbe donne l'impression d'être intouchable et Jérémy Chardy raconte comment Novak Djokovic sape le moral de ses adversaires tant il est dominant.

Ce dimanche, Novak Djokovic affronte Stefanos Tsitsipas en finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a l'opportunité de remporter son 10e sacre à Melbourne, et par la même occasion de rejoindre Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem avec 22 titres. Depuis le début du tournoi, Nole monte en puissance et semble imprenable. Lors de ses nombreuses confrontations avec Novak Djokovic, Jérémy Chady a lui aussi souvent ressenti un sentiment d'impuissance.

«Il te donne le sentiment que tu n'as aucune chance»

En 14 confrontations contre Novak Djokovic, Jérémy Chardy s'est incliné à 14 reprises. Un lourd bilan pour le Français qui s'est confié sur la force du Serbe : « Ce qui est vraiment difficile, face à Novak, c’est qu’il arrive toujours à te faire sentir qu’il n’est qu’à 60–70 %, et qu’en fait il ne prend aucun risque. Ça crée beaucoup de pression, de se dire qu’il lui en reste autant sous le pied. Ça te casse rapidement la confiance, te donne le sentiment que tu n’as aucune chance », a expliqué Jérémy Chardy dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«J’ai déjà eu envie que le match se termine vite»