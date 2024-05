XV de France : Les regrets de cette star de Galthié

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, Thomas Ramos est revenu sur le dernier Tournoi des 6 Nations, qu’il a disputé avec le XV de France. Et si l’arrière semble assez satisfait du comportement de l’équipe dans une période pas toujours facile, il ne peut s’empêcher de nourrir quelques regrets.

Après l’énorme désillusion de la Coupe du monde, Fabien Galthié avait donné rendez-vous aux fans français pour le 6 Nations 2024, qu’il souhaitait remporter. Mais le XV de France a terminé à la seconde place, suite à un début de compétition qui a enflammé les débats avec notamment une gifle historique reçue face à l’Irlande (17-38).

« Sur le plan collectif, j’espère que ce Tournoi nous fera apprendre de nos erreurs »

Plusieurs mois après la fin de ce Tournoi des 6 Nations, Thomas Ramos a livré son ressenti. « Sur le plan collectif, j’espère que ce Tournoi nous fera apprendre de nos erreurs, pour ne plus les commettre. A l’arrivée, malgré certes des absences, on possède un vivier en France qui doit permettre à la sélection d’être performante. Sur l’intensité et la production dans le jeu, on l’a prouvé sur les deux derniers matchs. Peu importent les mecs qui sont sur le terrain » a expliqué l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain.

« On aurait pu et dû faire mieux sur le début de la compétition »