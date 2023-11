XV de France : Le remplaçant de Dupont déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Le XV de France va devoir apprendre à vivre sans Antoine Dupont. Désireux de participer aux prochains Jeux Olympiques, le demi de mêlée fera l'impasse sur le Tournoi des VI Nations qui débutera en février. Le casse-tête commence pour Fabien Galthié qui va devoir trancher dans le vif. François Cros est confiant, estimant que le vivier français est assez fourni.

Antoine Dupont ne revêtira pas le maillot du XV de France de si tôt. Afin de peaufiner sa préparation en vue des Jeux Olympiques, le demi de mêlée ne participera pas au prochain Tournoi des VI Nations puisqu'il sera en tournée avec l'équipe de France à VII. Fabien Galthié prépare donc sa succession mais ça ne sera pas évident de remplacer celui qu'on peut qualifier d'irremplaçable tant son profil est unique. François Cros a donné plusieurs noms pour remplacer Dupont.

«C'est peut-être l'occasion de donner leur chance à ces mecs-là»

Le troisième ligne du XV de France pense que Maxime Lucu, Baptiste Serin et Baptiste Couilloud ont les capacité pour remplacer Antoine Dupont. « On aura Antoine (Dupont) en moins, mais l'avantage du groupe qu'on a créé c'est qu'on a un vivier important avec Maxime (Lucu), les deux Baptiste (Serin et Couilloud) et les jeunes qui poussent. C'est peut-être l'occasion de donner leur chance à ces mecs-là », a déclaré François Cros dans l'émission ViàMidol . De son côté, Maxime Lucu a déjà avancé ses pions dimanche en conférence de presse.

Lucu nouveau titulaire ?