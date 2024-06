XV de France : «Je n’ai pas mis une croix dessus», une star de Galthié met les choses au clair

Axel Cornic

Jonathan Danty a su former l’une des paires de centres les plus redoutés de la planète rugby avec Gaël Fickou, sous le maillot du XV de France. Mais la Coupe du monde semble l’avoir atteint comme de nombreux autres internationaux tricolores, sans parler de la nouvelle vague de talents qui pousse fort derrière lui.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait pu mettre en doute la légitimité de Jonathan Danty avec le XV de France. Mais pas mal de choses ont changé ces derniers mois ! Le joueur du Stade Rochelais a subi le contrecoup de la Coupe du monde comme tous ses coéquipiers, mais a surtout vu des nouveaux cracks venir le talonner...

« S’il y avait un Tournoi ou une tournée dans les prochaines semaines, je n’y serai sûrement pas »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Danty s’est exprimé au sujet de son avenir avec le XV de France, lui qui fêtera ses 32 ans en octobre prochain. « S’il y avait un Tournoi ou une tournée dans les prochaines semaines, je n’y serai sûrement pas et ce serait tout à fait légitime. Mais, l’équipe de France, je n’ai pas mis une croix dessus et c’est aussi pour ça que je travaille dur, que je ne lâcherai pas mis à part le jour où (...) je ne suis plus du tout invité » a assuré le trois-quart centre rochelais.

« Depoortère, Costes… S’ils sont meilleurs que moi, ils balayeront le vieux »