«J’en avais plein le c** du rugby», une star du XV de France a failli tout plaquer

Axel Cornic

Il y a un an, Jonathan Danty était au sommet avec une finale de Champions Cup remportée face au Leinster, une finale de Top 14 et surtout une Coupe du monde à disputer en France. Tout a changé, puisque le trois-quart centre a vécu une saison extrêmement compliquée, tant au niveau sportif qu’au niveau personnel.

Les langues se délient au fil des mois. Portés aux nues avant la Coupe du monde et annoncés comme les grands favoris, les joueurs du XV de France ont vécu un sacré retour sur Terre avec l’élimination en quart de finale. Certains ont dû faire une longue pause comme Grégory Alldritt, mais d’autres ont été contraint d’enchainer avec leurs clubs respectifs.

XV de France : Galthié remet un joueur des Bleus à sa place ! https://t.co/3qjxMZ6TQs pic.twitter.com/uqa7yloyOP — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

« Je m’en veux énormément de ce carton rouge subi contre ltalie »

C’est le cas de Jonathan Danty, qui au micro de RMC Sport s’est confié sur une période assez délicate après ce Mondial, notamment avec sa suspension lors du match face à l’Italie (13-13), au Tournoi des 6 Nations 2024. « Je m’en veux énormément de ce carton rouge subi contre ltalie. Je n’ai pas fait beaucoup de rugby (pendant la suspension), j’ai eu un rendez-vous avec Ronan (O’Gara, son entraineur). Je lui ai dit qu’en gros… (il marque une pause) j’en avais vulgairement plein le cul du rugby ! » a expliqué le trois-quart centre du XV de France et du Stade Rochelais.

« Je n’ai pas touché un ballon de rugby, je n’avais pas envie »