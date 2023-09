XV de France : Il s’enflamme pour… Mbappé et Zidane

Thibault Morlain

Joueur cadre du XV de France de Fabien Galthié, Gaël Fickou est également un très fan de football. Vouant une passion particulière pour l’OM, le centre des Bleus a également des joueurs qui lui plaisent particulièrement. Quels sont alors les footballeurs appréciés par Fickou ? Il se trouve que Kylian Mbappé et Zinedine Zidane ont les faveurs du joueur du XV de France.

Aujourd’hui, l’équipe de France de football est portée par le talent de Kylian Mbappé. Il y a quelques années maintenant, c’est un certain Zinedine Zidane qui était le visage des Bleus. Forcément, grâce à leurs performances, les deux Français ont inspiré de nombreuses personnes et cela va même au-delà du football. En effet, au sein du XV de France, on est également fan de Mbappé et Zidane. C’est le cas de Gaël Fickou. Passionné de football en dehors du rugby, le joueur du Racing 92 a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé et Zinedine Zidane.

Fickou impressionné par Kylian Mbappé

C’est à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien que Gaël Fickou s’est confié sur Kylian Mbappé et Zinedine Zidane. Tout d’abord, concernant l’actuel attaquant de l’équipe de France et du PSG, le joueur du XV de France a lâché : « Il tire une jeunesse vers le haut », tout en se disant impressionné par ses prouesses, par sa maturité et l’exemple qu’il donne.

« Zidane ? J’ai aimé son talent mais aussi ce qu’il dégageait »