XV de France : Boudjellal tire la sonnette d’alarme pour Galthié

Ce jeudi, le XV de France va disputer son 3ème match dans cette Coupe du monde de rugby. Après la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, les joueurs de Fabien Galthié vont tenter d’aller chercher une 3ème victoire et pour cela il faudra battre la Namibie. Sur le papier, les Namibiens sont nettement inférieurs au XV de France et restent sur deux grosses claques contre l’Italie et les All Blacks. Un gros score est donc attendu en faveur de la bande à Antoine Dupont, sans quoi cela pourrait avoir de mauvaises répercussions sur Fabien Galthié selon les dires de Mourad Boudjellal.

Place à la 3ème journée de cette Coupe du monde de rugby 2023. Et pour le XV de France, c’est une rencontre face à la Namibie qui est au programme. Un match qui se déroulera sur la pelouse du Vélodrome. Pour l’occasion, Fabien Galthié a décidé de remettre ses stars dès le coup d’envoi. Antoine Dupont, Gaël Fickou et compagnie sont ainsi de retour et forcément, ça ne sent pas très bon pour la Namibie, qui s’est déjà inclinée lourdement face à l’Italie et la Nouvelle-Zélande. Compte tenu de cette adversité offerte au XV de France, Mourad Boudjellal n’est pas trop inquiet. Pour autant, il redoute un scénario qui pourrait mettre en difficulté Fabien Galthié pour la suite de la compétition…

« On rentrerait dans une zone de turbulences »

Pour Eurosport , Mourad Boudjellal a ainsi tiré la sonnette d’alarme pour Fabien Galthié si jamais je XV de France n’arrivait pas à inscrire 50 points face à la Namibie. L’ancien patron du RCT a alors lâché : « Je ne suis pas inquiet face à la Namibie, mais si par malheur, on n’en mettait pas 50 à la Namibie, on rentrerait dans une zone de turbulences et là c’est le point faible de Fabien ».

« Là, Fabien il n’a pas le mental qu’il faut »