XV de France : Galthié critiqué, «il prend tout le monde pour des c*ns»

Jean de Teyssière

Face à l'Irlande pour le premier match du tournoi des 6 Nations, le XV de France n'a pas réussi à se servir du public du stade Vélodrome pour venir à bout d'une équipe d'Irlande sûre de ses forces (17-38). Après le fiasco de la Coupe du monde, Fabien Galthié est à nouveau pointé du doigt, cette fois-ci par Maxime Mermoz, qui aimerait que le manager français ait un discours plus franc.

Ce samedi, face à l'Écosse, le XV de France devra se remobiliser après sa grosse défaite face à l'Irlande (17-38). Depuis maintenant plusieurs mois, le XV de France n'affiche plus vraiment la solidité qui faisait sa force en 2022. Difficile de savoir pourquoi, même si un ancien finaliste de la Coupe du monde et vainqueur de quatre Bouclier de Brennus semble savoir pourquoi.

«Il prend tout le monde pour des cons »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama , Maxime Mermoz, l'ancien international français aux 35 sélections évoque la dynamique un peu plus négative du XV de France et pointe du doigt Fabien Galthié : « Il ne faut pas tout remettre en question ou trouver un coupable. Galthié est beaucoup pointé du doigt. Pourquoi ? Parce qu'il prend tout le monde pour des cons. En tant que technicien, je l'adore, tout le monde l'adore, et je ne peux lui dire que merci d'avoir redressé l'équipe de France. Mais qu'il arrête de nous sortir à toutes les sauces sa stat de 80 % de victoires. S'il ne dit que ça, c'est qu'il n'a rien d'autre à dire. L'équipe de France, ce n'est pas un film Netflix sur Fabien Galthié. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi ça marche moins bien depuis quelque temps. »

«Fabien, tu as de la buée sur les lunettes ?»