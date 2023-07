XV de France : Coup de tonnerre pour Haouas

Arnaud De Kanel

Jugé coupable pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas ne rejoindra pas l’ASM Clermont Auvergne. Le pilier du XV de France avait pourtant trouvé un accord avec la formation dirigée par Christophe Urios mais elle s’est rétractée suite à la décision du tribunal. Également privé de Coupe du monde, l’ancien joueur du MHR a finalement trouvé un point de chute.

Suite à sa condamnation pour des faits de violences conjugales qu’il a lui même avoué, Mohamed Haouas a enchaîné les mauvaises nouvelles sur le plan professionnel. L’ASM Clermont Auvergne, club avec lequel il avait signé un pré-contrat, a décidé de se rétracter tandis que Fabien Galthié a fait le choix de se passer de son pilier pour la prochaine Coupe du monde. Mais contre toute-attente, Mohamed Haouas a retrouvé un club.

Clermont et Haouas ont trouvé un accord

Les Jaunards ont perdu leur bataille aux prud'hommes. La justice a donné raison à Mohamed Haouas qui s'est accordé avec le club clermontois pour mettre fin à leur collaboration qui n'aura finalement jamais débuté. « Mohamed Haouas ne sera pas à Clermont la saison prochaine », a déclaré Me Arnaud Dubois, l'un des avocats du pilier droit, pour RMC Sport . L'ASM a également été contrainte de rembourser tous les frais d'avocats du joueur du XV de France. A la suite de cette décision du tribunal, un club a signé Haouas à la surprise générale.

Surprise, Haouas débarque à Biarritz !