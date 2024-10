XV de France : Antoine Dupont vend la mèche pour son prochain record historique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur des Jeux Olympiques cet été, Antoine Dupont va retrouver le XV de France à l'occasion de la tournée automnale. En sélection, on avait quitté le joueur du Stade Toulousain déçu après l'élimination de la Coupe du monde 2023 face à l'Afrique du Sud. Désormais, Antoine Dupont a le Mondial 2027 en ligne de mire. Et un record avec le XV de France en ligne de mire ?

Déçu après l'élimination de la Coupe du monde 2023 à domicile, le XV de France veut se relever et pour cela, Fabien Galthié peut compter sur Antoine Dupont, au sommet de son art actuellement. Le joueur du Stade Toulousain a d'ailleurs d'ores et déjà le Mondial 2027 en ligne de mire. « On sait que chaque match international joué va servir à préparer la Coupe du monde de 2027. D'ici là, il y aura de nombreux objectifs à court terme et à moyen terme avec les échéances qu'on connaît. Mais je pense que maintenant qu'on a de l'expérience », a annoncé Dupont pour Sud Radio.

2027 et 2031 en ligne de mire pour Antoine Dupont ?

Quid également d'une participation à la Coupe du monde 2031 aux Etats-Unis ? Dans la suite de son interview, Antoine Dupont a également confié : « Je ne sais pas, je ne me suis pas du tout projeté. Je verrai dans quel état est mon corps d'ici là et comment est ma tête aussi. C'est ça qui te dit si tu continues ou si tu arrêtes de jouer à un moment donné. Mais je pense que j'aurai besoin, à un moment donné, de couper, de faire d'autres choses quand j'arrêterai ma carrière. Peut-être que j'y reviendrai par la suite, mais aujourd'hui ce n'est pas un objectif ».

Le record de Raphaël Ibanez battu ?

Antoine Dupont sera-t-il de la partie avec le XV de France pour la Coupe du monde en 2027 et celle de 2031 ? Si tel était le cas, celui lui permettrait de se rapprocher et possiblement battre un record du XV de France aujourd'hui détenu par Raphaël Ibanez. Ce dernier est celui qui a joué le plus de matchs avec les Bleus en Coupe du monde (18). Antoine Dupont en est aujourd'hui à 6 et forcément, ce total va grimper s'il joue sa 3ème puis sa 4ème Coupe du monde. Fabien Galthié a d'ailleurs lui aussi jouer 4 Mondiaux avec le XV de France. Si l'on regarde dans d'autres nations, 3 joueurs ont également fait mieux. Avec 5 participations à la Coupe du monde, on retrouve le Samoan Brian Lima ainsi que les Italiens Mauro Bergamasco et Sergio Parisse.