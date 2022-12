XV de France : A un an de la Coupe du monde, les voisins des Bleus sont à la peine

Axel Cornic

Le rugby français est sur le toit du monde depuis un an, avec l’Irlande qui cartonne également et qui se présente comme un grand favori à la Coupe du monde 2023. D’autres sont toutefois dans l’impasse, avec notamment l’Angleterre et le Pays de Galles, deux nations importantes de la planète rugby qui rencontre des gros problèmes.

Le rugby français s’est rarement porté aussi bien. Après avoir été quelques temps première nation mondiale au classement World Rugby, le XV de France de Fabien Galthié fait figure d’épouvantail sur la scène rugby, surtout après sa victoire sur le champion du monde en titre Sud-africain. Ce n’est pas du tout le cas de ses voisins...

XV de France : Cadre de Galthié, il fait une annonce fracassante https://t.co/OBELWZmn5P pic.twitter.com/lqnx00MrJw — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Eddie Jones n’est plus à la tête de l’Angleterre

Depuis quelques temps, les choses vont mal et même très mal de l’autre côté de la Manche. D’ailleurs, la RFU a pris une décision forte en se séparant d’Eddie Jones, qui était en poste depuis 2015 et qui lors de la dernière Coupe du monde avait atteint la finale. Désormais, la question de sa succession est assez floue. Richard Cockerill devrait en effet assurer l’intérim, mais il est difficile de croire qu’il ira jusqu’à l'automne prochain.

Le Pays de Galles rappelle à l’aide Warren Gatland