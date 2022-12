XV de France : L'avertissement de Chabal à Ntamack et Jalibert

La rédaction

Lors de la tournée d'automne, Romain Ntamack n'a pas été si tranchant que d'habitude sous le maillot bleu, bien au contraire d'un Matthieu Jalibert toujours aussi percutant lors de ses apparitions. Si les deux joueurs sont confortablement installés avec le XV de France, Camille Lopez rayonne avec Bayonne et pourrait bien chambouler la hiérarchie des ouvreurs.

Invaincu en 2022, le XV de France se focalise désormais sur le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus vont tenter de conserver leur titre tandis que l'année 2023 est évidemment rythmée par la Coupe du monde organisée en France, objectif majeur des hommes de Fabien Galthié qui apparaissent comme les grands favoris de la compétition. Mais quelle sera l'équipe titulaire pour la compétition ?

Camille Lopez cartonne

Arrivé cet été à Bayonne en provenance de Clermont, Camille Lopez s'est immédiatement imposé au sein du club basque. Titulaire à 9 reprises, le demi d'ouverture a encore brillé ce samedi lors de la victoire (19-7) face à Lyon et ne cesse d'impressionner depuis son arrivée. L'Aviron Bayonnais reste sur 3 victoire lors de ses 4 derniers matchs et occupe actuellement la 7e place du Top 14.

Mercato - PSG : Les planètes s'alignent pour ce transfert à 130M€ de Campos https://t.co/IEgF5PQEiW pic.twitter.com/Gd2KxWFYVl — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Chabal s'enflamme et envisage un retour en sélection