«Vivre sa sexualité librement» : Antoine Dupont brise les tabous

Antoine Dupont n’a pas hésité à s’engager ouvertement contre l'homophobie, en s'affichant notamment en Une du magazine Têtu l’année dernière. La star du XV de France encourage un changement de mentalité dans le sport et milite pour une acceptation totale de la diversité sexuelle.

Antoine Dupont n’hésite pas à s’engager. L’année dernière, la star du rugby tricolore s’était affichée en Une de Têtu, magazine LGBT+, pour s’engager contre l’homophobie. « Plus de tabou ni de honte », pouvait-on lire en couverture. « Il faut qu’on passe au-dessus de ça et qu’on n’ait pas peur des réflexions parce qu’on veut simplement aider à arrêter l’homophobie dans notre sport. Je suis très détendu avec ça, c’est pourquoi j’ai immédiatement accepté tout en sachant que j’allais sûrement me faire chambrer un peu derrière, expliquait Dupont. Tant que le message a un impact, c’est le principal. D’ailleurs, le chambrage fera encore plus parler de l’article, tant mieux! (Rires.) ».

« Chacun doit pouvoir vivre sa sexualité librement » Interrogé un peu plus tard par Gala, Antoine Dupont avait justifié sa démarche. « Je profite de ma notoriété et de la caisse de résonance qu’elle entraîne pour servir de relais à des projets nobles, expliquait le joueur du XV de France. Aujourd’hui, je suis entendu. Je souhaite simplement mettre en avant des principes élémentaires de tolérance qui devraient être compris de tous. Chacun doit pouvoir vivre sa sexualité librement. Partout, dans tous les milieux, et dans le rugby aussi. Il y a déjà du mieux, mais on peut encore faire bouger les lignes. »