Une énorme surprise signée Galthié avant la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un est plus grands potentiels du Top 14, Emmanuel Meafou pourrait devenir l’une des armes de destruction massive du Xv de France. Le deuxième-ligne d’origine australienne a plusieurs fois exprimé son souhait d’attendre un appel de Fabien Galthié et cela pourrait bien arriver plus vite que prévu.

Si la formation française marché très fort depuis quelques années, ça n’empêche pas des joueurs naturalisés de se faire une place avec le XV de France. Paul Willemse et Uini Atonio, titulaires ce samedi face à l’Irlande, en sont le parfait exemple. Et un autre pourrait bien arriver...

Meafou, la star du Top 14 qui veut attendre le XV de France

Voilà plusieurs mois déjà que l’idée d’une naturalisation d’Emmanuel Meafou est discutée. D’ailleurs, le joueur a lui-même expliqué vouloir attendre son passeport français et ainsi postuler à une place au sein du XV de France. Hélas, le deuxième-ligne de 24 ans n’est à priori éligible qu’à partir de décembre 2023, soit cinq ans précisément après son arrivée et donc après la Coupe du monde qui se tiendra en France à l’automne. Interrogé tout récemment sur ce sujet, Fabien Galthié avait répondu : « Emmanuel Meafou, on le surveille de près, il n'est pas encore sélectionnable mais cela ne saurait tarder ».

Le précèdent Fakatawa pourrait faire la différence