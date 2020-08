Rugby

Rugby – XV de France : Un faux pas de Galthié, face aux clubs de Top 14 ?

Publié le 7 août 2020 à 23h35 par A.C.

Fabien Galthié ne semble pas du tout s’être fait des amis, après ses récents propos.

Pour certains, c’est un véritable passage en force. A l’automne prochain, alors que l’on sera en plein championnat, le XV de France va jouer six matchs. Pour ces six matchs, Fabien Galthié a annoncé vouloir à sa disposition les meilleurs possible, pour un total de 42 joueurs. Pas vraiment de quoi arranger les clubs de Top 14, qui pourraient donc être privés de leurs meilleurs éléments.

« Galthié a été entraineur de club, il doit s’en souvenir »