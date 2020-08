Rugby

Rugby : XV de France, Calendrier… Fabien Galthié revient sur la polémique !

Publié le 5 août 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que le nouveau calendrier du XV de France fait polémique et provoque des tensions entre les clubs et la Fédération Française de Rugby, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié est revenu sur l’emballement médiatique autour de ce dossier.

Ce nouveau calendrier du XV de France ne cesse de faire réagir. Après les nombreux dirigeants de clubs du Top 14 manifestant leur mécontentement avec les 6 rencontres internationales prévues à l’automne, c’est au tour du sélectionneur Fabien Galthié de s’exprimer à ce sujet. Avec les rencontres repoussées par la pandémie de Covid-19, plusieurs matchs du XV de France ont dû être décalés, au grand désarroi des clubs de Top 14, vont devoir faire sans leurs internationaux pendant une longue période, et la tension monte entre les clubs et la FFR…

« Il n’y a pas de polémique ou de problème »