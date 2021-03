Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Le message fort d’Ollivon avant le Pays de Galles !

Publié le 19 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce samedi, le XV de France jouera sûrement le titre du Tournoi des VI Nations contre le Pays de Galles. Quelques heures avant la rencontre, le capitaine français Charles Ollivon a envoyé un message fort, assurant que les Bleus vont tout donner pour gagner.

Le grand jour approche très vite pour le XV de France. Après le dernier échec face à l’Angleterre, les Bleus sont dans l’obligation d’obtenir un très bon résultat face au Pays de Galles ce samedi. La victoire est essentielle pour les Français s’ils veulent se relancer dans la course au titre du Tournoi des VI Nations. Face au leader du classement de la compétition, le XV de France a à coeur de tout donner. Le trophée étant presque en jeu lors de cette rencontre, les hommes de Fabien Galthié sont plus que déterminés, comme l’a expliqué Charles Ollivon.

« On ne va pas se laisser griser, on ne va pas penser à autre chose que la gagne »