Rugby

Rugby - XV de France : Kaino s’enflamme pour le duel entre Dupont et Smith !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h35 par A.C.

Ancien joueur du Stade Toulousain ainsi que des All Blakcs, Jérôme Kaino a décrypté le duel entre Antoine Dupont et Aaron Smith.

La pression monte avant le troisième et dernier test match de cette tournée de novembre. Après avoir remporté deux victoires face à l’Argentine (29-20) et à la Géorgie (41-15), le XV de France va affronter ce qui se fait de mieux dans le monde avec les All Blacks. Un match qui promet plusieurs duels de luxe, notamment au poste de demi-de-mêlée. Deux des plus grands numéros 9 de la planète ovale vont en effet s’affronter avec le prodige Antoine Dupont face au vétéran Aaron Smith, champion du monde en 2015.

« Nous avons là les deux meilleurs demis de mêlée au monde du moment »