Rugby

Rugby - XV de France : Galthié rassuré pour son avenir !

Publié le 18 septembre 2020 à 20h35 par A.C.

Florian Grill, opposant de Bernard Laporte pour la présidence de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de Fabien Galthié.

L’arrivée de Fabien Galthié semble avoir insufflé un tout nouvel élan au XV de France. Pourtant l’aventure pourrait s’arrêter subitement ! Le 3 octobre prochain auront lieu les élections pour la présidence de la Fédération française de rugby et Galthié a clairement fait comprendre que son avenir est lié à celui de Bernard Laporte. « Depuis 20 ans, mon destin est lié à celui de Bernard (Laporte), c'est un fait » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Un lien très fort existe entre nous. Il m'a fait confiance pour remettre l'équipe de France sur le bon chemin. Il m'a nommé pour cela. La question ne se pose pas aujourd'hui, elle pourrait se poser après les élections. Je réfléchirai à celle-ci le moment venu ».

« On n'a absolument pas vocation à changer de sélectionneur et ce n’est clairement pas notre priorité »