Rugby

Rugby : La nouvelle charge de Novès à l’encontre de Laporte !

Publié le 17 septembre 2020 à 19h35 par A.C.

Guy Novès, ancien sélectionneur du XV de France, ne semble toujours pas avoir enterré la hache de guerre avec Bernard Laporte et son entourage.

Il a été le premier sélectionneur de l’histoire du rugby français et le seul depuis, à avoir été remercié avant le terme de son contrat. Depuis ce mois de décembre 2017, où il a été licencié, de l’eau est passée sous les ponts et le XV de France a entamé un tout nouveau cycle... mais Guy Novès n’a pas digéré ! Il s’est en effet montré plusieurs fois très virulent à l’encontre de Bernard Laporte, président de la FFR et il pourrait avoir une certaine revanche, lors des prochaines élections fédérales. Novès soutient en effet Florian Grill, principal adversaire de Laporte.

« Pour moi, ces gens ne représentent rien, ils n’ont aucune valeur »