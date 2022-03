Rugby

Rugby - XV de France : Après Guirado, Atonio revient sur la période noire des Bleus !

Publié le 30 mars 2022 à 12h35 par A.C.

Uini Atonio est heureux d’avoir participé à la renaissance du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations 2022, après avoir subi la longue traversée du désert du rugby tricolore les années précédentes.

Voilà plus de dix ans que le XV de France courait derrière un titre. C’était l’objectif initial fixé par Fabien Galthié lors de sa prise de fonctions et c’est désormais chose faite, avec un Tournoi des 6 Nations remporté haut la main. Un soulagement pour le rugby français, qui est passé par une longue période noire comme l’a récemment fait remarquer Guillem Guirado. « Nous étions devenus la risée de tout le monde » a déclaré celui qui a été capitaine du XV de France de 2016 à 2019. « C'était lié au contexte, évidemment, mais aussi probablement en raison d'un manque de leadership de la part des joueurs. J'avoue que ce fut parfois difficile à vivre ». D’autres de ses coéquipiers ont également vécu cette longue période de disette...

« On a vécu des années de merde »