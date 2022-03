Rugby

Rugby - XV de France : Michalak n’a aucun doute pour la Coupe du monde 2023 !

Publié le 24 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Ancien international français, Frédéric Michalak fonde d’énormes espoirs sur ce XV de France, qui vient de sortir d’un Grand Chelem réalisé dans le Tournoi des 6 Nations.

Au lendemain d’un Tournoi des 6 Nations réussi, on se demande ce qui peut bien résister à ce XV de France. Avec des joueurs comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Cyril Baille et Cameron Woki, l'avenir semble radieux et tout récemment la France a détrôné les All Blacks au ranking mondial, pour se positionner juste derrière le Champion du monde sud-africain. Le grand rendez-vous est déjà fixé pour la Coupe du monde 2023, qui se déroulera sur le sol français et qui pourrait bien permettre à Fabien Galthié d’offrir au rugby français le premier titre mondial de son histoire.

« Je pense qu’ils ont le talent de gagner la Coupe du monde »