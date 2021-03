Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Alldritt annonce la couleur avant l’Ecosse !

Publié le 21 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Suite à sa victoire face au Pays de Galles ce samedi (32-30), le XV de France tentera de remporter le Tournoi des VI Nations face à l’Ecosse le 26 mars prochain. Grégory Alldritt a affirmé que les Bleus allaient tout faire pour repartir avec un bon résultat et le trophée en prime.

Au terme d’un match totalement renversant, le XV de France est venu à bout du Pays de Galles (32-30) en toute fin de rencontre. Une victoire qui donne de sérieux espoirs aux Bleus de remporter le Tournoi des VI Nations. Mais la tâche sera très loin d’être simple pour les hommes de Fabien Galthié. Le XV de France devra impérativement s’imposer face à l’Ecosse le 26 mars prochain. Mais plus encore, les Français auront besoin d’un écart de 21 points pour devancer les leaders gallois. Une opération très compliquée, mais pas impossible aux yeux des joueurs.

« On fera le maximum en tout cas pour gagner ce tournoi »