Rugby

Rugby : Le Covid crée la panique au sein du XV de France !

Publié le 23 juin 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le XV de France s’envolera pour le Japon pour les deux matchs de sa tournée estivale. Les choses commencent toutefois mal, puisque plusieurs cas de Covid-19 aurait été identifiés au CNR de Marcoussis, au sein des joueurs comme du staff de Fabien Galthié.

A un an et demi de sa Coupe du monde, le XV de France va fouler les terres de la dernière édition, au Japon. Deux matchs sont programmés avec la sélection nippone, soit le 2 et 9 juillet prochain, avec un grand nombre de novices dans les rangs des Bleus . Sans finalistes du Top 14 et sans les principaux cadres de l’équipe mis au repos, Fabien Galthié a fait la part belle aux jeunes pousses qui ont éclos cette saison, avec notamment les révélations Matthias Haddad et Nolann Le Garrec. Le capitaine Charles Ollivon fait également son grand retour, après avoir raté les dernières Autumn Nations Series ainsi que le Grand Chelem 2022. « Être capitaine de tournée, c’est un rôle spécial, en particulier avec un tel effectif de 42 joueurs » a déclaré Raphaël Ibanez, manager du XV de France. « Cela demande un regard attentif sur le groupe, une énergie, une envie d’embarquer les copains dans une aventure humaine et sportive de trois semaines, de rassembler vers la performance. Nous estimons que Charles présente toutes ces qualités. Il accepte la mission, il a notre confiance ».

Rugby - France 2023 : La polémique enfle pour la Coupe du monde https://t.co/AG6DRvjZpA pic.twitter.com/W6gzGKFq1V — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

Quatre cas de Covid-19 à Marcoussis

On ne peut pas dire que cette tournée estivale commence de la meilleure des manières. Via les réseaux sociaux, la Fédération française de rugby a annoncé que plusieurs membres du XV de France ainsi que du staff ont été contrôlés positifs au Covid-19. Cela serait donc le cas de Laurent Labit et Shaun Edwards, respectivement entraineur en charge des lignes arrières et spécialiste de la défense dans le staff de Fabien Galthié. Deux joueurs ont également été testés positifs avec le toulonnais Aymeric Luc et le Racingman Max Spring, qui ont donc été placés à l’isolement et qui devraient donc rester sur Paris pour le moment, alors que le départ du squad tricolore est imminent. La volonté de Galthié semble être d’attendre que ces cas soient notifiés négatifs au Covid-19, afin qu’ils puissent rejoindre le reste de l’équipe au Japon dans les prochains jours. A noter que ce n’est pas du tout la première fois que les Tricolores sont atteints par le Covid-19, puisque ces dernières années des cas plus ou moins problématiques ont eu lieu comme lors du dernier Grand Chelem, mais surtout un cluster en hiver 2021, avec Fabien Galthié qui avait été directement pointé du doigt.