Nouveau coup dur pour le XV de France, un nouveau départ annoncé

Axel Cornic

Les comptes de la Fédération française de rugby ne sont pas au mieux et alors que la Coupe du monde semblait pouvoir arranger la situation, elle n’a fait que l’aggraver. Et ça ne va pas s’arranger, puisque le président Florian Grill a annoncé le départ de l’un des sponsors historiques du XV de France.

Si le XV de France est considéré comme l’une des meilleures équipes au monde, le rugby tricolore se porte mal. La faute à des pertes énormes et un déficit de 40M€ pour la Fédération française de rugby, enregistré sur les deux dernières années. Et les caisses de la FFR ne devraient visiblement pas se porter mieux dans les prochains mois...

6 Nations : Incroyable, la star de l'Écosse se compare à Messi https://t.co/kbgHBTO1Qe pic.twitter.com/WeVfafZCHt — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

C’est la fin entre GMF et la FFR

Car ce jeudi, Florian Grill a annoncé la fin du contrat qui liait la Fédération à la GMF depuis 1985 ! « C'est assez émouvant : depuis que je suis tout petit, la GMF est un partenaire du rugby. Il faut les remercier pour toutes ces années » a expliqué le président de la FFR, auprès de l’ AFP . L’entreprise du secteur de l’assurance était le plus vieux partenaire de la Fédération française et s’occupait notamment des différents licenciés, des clubs et des comités départementaux et ligues régionales.

Une grille « conçue par la précédente gouvernance »