Inquiétude pour le XV de France, il prévient Galthié

Le Tournoi des 6 Nations 2023 ne se passe pas comme prévu et pour ne rien arranger, le XV de France a connu un très gros coup dur avec Anthony Jelonch, gravement blessé au genou lors de la victoire sur l’Ecosse. D’ores et déjà forfait pour le reste de la saison, le troisième-ligne va beaucoup manquer à Fabien Galthié... mais également à Ugo Mola et son club du Stade Toulousain !

La récupération des internationaux a souvent été le débat central du rugby français. Depuis l’arrivée de Fabien Galthié les choses ont changé, avec des véritables accords passés entre le XV de France et les clubs de Top 14, mais cela ne semble jamais assez. Certains cadres ont en effet montré une certaine fatigue depuis le début du Tournoi des 6 Nations, ce qui inquiète à seulement quelques mois de la Coupe du monde en France.

« Jamais je ne sacrifierai les résultats du Stade Toulousain au profit de ceux de l’équipe nationale »

La récente blessure d’Anthony Jelonch a ravivé les débats autour de cette question... mais ne comptez pas sur Ugo Mola pour privilégier le XV de France au détriment de son club, même dans une année de Coupe du monde. « Si je pouvais m’assurer que des joueurs comme Dupont, Marchand, Baille, Ntamack ou Ramos ne jouent plus que deux ou trois matchs de Top 14 et qu’on les prépare pour disputer les phases finales et je l’espère celles de Champions Cup, je ne souhaiterais que ça. Mais la réalité du terrain n’est pas aussi simple » a expliqué le coach du Stade Toulousain, dans les colonnes du Midi Olympique . « Comme je l’ai toujours dit, jamais je ne sacrifierai les résultats du Stade Toulousain au profit de ceux de l’équipe nationale ».

« Je suis de ceux qui pensent que le haut niveau appelle le haut niveau »